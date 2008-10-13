03:43
5 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін летить в космос. Месники та російське кіно
      Вєсті Кремля
      00:07, сьогодні
      Вєсті.UA: За що Мосійчук відлупцював Ляшка. "Геніальні" ідеї Гени Кернеса
      Вєсті.UA
      20:56, 4 червня
      Гроші дорожчі за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Як справи у Spice Girls?

      542
      Як справи у Spice Girls?

      Учасниці колишнього популярного поп-гурту й надалі не сходять зі шпальт "жовтої" преси.

      Так Daily Mirror пише, що вагітна Мелані Чісхолм, або ж "Мел Сі", одружується зі своїм хлопцем Томасом Старром.Видання стверджує, що пара заручилася минулого місяця; весілля заплановано на весну. Брюнетка Чісхолм - остання з "перчених дівчат", яка стане матір'ю; Вікторія Бекхем має трьох діток із зірковим футболістом Девідом Бекхемом, Джері Холлівелл та Емма Бантон мають кожна по дитині, а Мелані Браун - двоє дочок.Остання, до речі, недавно відмовилася від одного мільйона фунтів стерлінгів - за пропозицію знятись оголеною для Playboy. На американському шоу "Мел Бі" заявила, що ніколи "цього не зробить"; хоча це не заважає їй зніматись у якості моделі бренду білизни Ultimo. Та повністю скинути одяг для чоловічого журналу Мелані Браун відмовляється. Каже, бажає показувати своє тіло лише чоловікові - "у моїй спальні, пізно вночі, годинами".
      blog_ava
      Перший секс у 30: у чому небезпека пізньої втрати незайманості
      4 червня
      2294
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 13 жовтня 2008
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      4 червня , 23:40 Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 22024
      Україна може втратити інші території через другу військову кампанію Росії
      4 червня , 22:00 Україна може втратити інші території через другу військову кампанію Росії
      Семен Кабакаєв 2666
      Законопроект про незаконне збагачення від Зеленського: покарання чи імітація
      4 червня , 20:02 Законопроект про незаконне збагачення від Зеленського: покарання чи імітація
      Ірина Поліщук 2129
      Чому українці вимагали відставки Авакова та чи піде він цього разу
      4 червня , 19:01 Чому українці вимагали відставки Авакова та чи піде він цього разу
      Світлана Попова 990
      Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: текст виступу президента
      4 червня , 18:08 Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: текст виступу президента
      6912
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук