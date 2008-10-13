Як справи у Spice Girls?

Учасниці колишнього популярного поп-гурту й надалі не сходять зі шпальт "жовтої" преси.

Так Daily Mirror пише, що вагітна Мелані Чісхолм, або ж "Мел Сі", одружується зі своїм хлопцем Томасом Старром.Видання стверджує, що пара заручилася минулого місяця; весілля заплановано на весну. Брюнетка Чісхолм - остання з "перчених дівчат", яка стане матір'ю; Вікторія Бекхем має трьох діток із зірковим футболістом Девідом Бекхемом, Джері Холлівелл та Емма Бантон мають кожна по дитині, а Мелані Браун - двоє дочок.Остання, до речі, недавно відмовилася від одного мільйона фунтів стерлінгів - за пропозицію знятись оголеною для Playboy. На американському шоу "Мел Бі" заявила, що ніколи "цього не зробить"; хоча це не заважає їй зніматись у якості моделі бренду білизни Ultimo. Та повністю скинути одяг для чоловічого журналу Мелані Браун відмовляється. Каже, бажає показувати своє тіло лише чоловікові - "у моїй спальні, пізно вночі, годинами".