Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 сентября, свидетельствуют, что российские войска недавно захватили Розу и южную часть Покровска.

Ранее офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс" в эфире 24 Канала отмечал, что оккупанты перебрасывают много сил и ресурсов в направлении Покровска. Захватчики на этом направлении хотят пытаться контролировать логистику и усложнять ротацию украинских войск.