Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.
Какова ситуация на фронте 18 сентября, по данным ISW?
- 17 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали к северу от города Сумы вблизи Кондратовки и на северо-восток от города Сумы вблизи Юнаковки.
- Россияне продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Атаки были в направлении Липцов и вблизи Волчанска и Синельниково.
- Враг также не продвинулся вблизи Великого Бурлука и на Купянском направлении. Россияне пытались атаковать именно город Купянск и населенные пункты вокруг.
- В направлении Боровой российские войска продолжили наступательные операции, но не продвинулись вперед. Атаки враг осуществлял у Богуславки, Боровской Андреевки, Шийковки, Грековки и Дружелюбовки.
- На Лиманском направлении российская армия также продолжала осуществлять атаки, но продвижений не имела. Российские войска атаковали вблизи Шандриголово, Среднего, Карповки, Ставок, Новомихайловки, Колодезей, Торского, Ямполя и в районе Серебрянского леса.
- На Северском направлении также нет подтвержденных продвижений оккупантов. Захватчики штурмовали позиции у Дроновки, Григорьевки, Серебрянки, Выемки и вблизи Переездного, Федоровки, а также в направлении Никифоровки.
- Украинские военные недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 сентября, свидетельствуют, что ВСУ недавно продвинулись на юго-запад города Часов Яр.
Ситуация на фронте на 18 сентября / Карты ISW
- Российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперед. Оккупанты наступали возле Золотого Колодца, Вольного, Нового Шахматного, Шахматного и Заповедного.
Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 сентября, свидетельствуют, что российские войска недавно захватили Розу и южную часть Покровска.
Ранее офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс" в эфире 24 Канала отмечал, что оккупанты перебрасывают много сил и ресурсов в направлении Покровска. Захватчики на этом направлении хотят пытаться контролировать логистику и усложнять ротацию украинских войск.
- На Новопавловском направлении российские солдаты атаковали вблизи Филиала и Дачного и возле Ивановки. Также враг не продвинулся в направлении Великомихайловки.
- Захватчики продолжили наступательные операции на востоке Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска атаковали на северо-восток от Гуляйполя вблизи Ольговского, Новоивановки и Полтавки, а также в направлении Охотничьего.
- В то же время оккупанты недавно продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 сентября, свидетельствуют, что российские войска имели частичный успех в пределах южного Приморского.
- 17 сентября российские военные продолжали ограниченные атаки на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.
Что еще писали о ситуации на линии боевого соприкосновения?
Бойцы 8 полка Сил специальных операций зачистили населенные пункты на На Северо-Слобожанском направлении, дойдя до государственной границы. Во время операции военнослужащие применили наземный роботизированный комплекс для безопасного пути.
Владимир Зеленский отметил, что российская армия отказалась от наступления на Сумском направлении из-за больших потерь. Сейчас оккупанты сосредоточили усилия на других направлениях, в частности в Донецкой области.
Украинские военные также зачистили село Филия на Днепропетровщине, несмотря на попытки россиян закрепиться там. По словам представителя ОСУВ "Днепр" Алексея Бельского, российские войска смогли зайти в этот населенный пункт, но их быстро выбили ВСУ.