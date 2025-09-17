Об этом Зеленский заявил во время совместной с Президентом Европарламента Робертой Мецолой встречи с представителями медиа, сообщает 24 Канал.
Что сейчас происходит на Сумщине?
Владимир Зеленский рассказал, что в целом российские войска пытались наступать на четырех направлениях: Сумском, Запорожском, Новопавловском и Покровском.
По словам президента, Сумская операция россиян провалилась, а враг понес большие потери – прежде всего среди личного состава.
Они (россияне, – 24 Канал) на сегодня отказались от этого направления и перебросили свои средства и личный состав на другое направление. Я считаю, что там они понесли еще большие потери. Какое другое? Мы скажем в течение, я думаю, двух ближайших суток,
– отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что теперь, вследствие потерь, у врага не будет хватать сил на другие крупные операции на фронте.
Ранее украинские военные неоднократно сообщали, что россияне стягивают все свои силы к Покровску в Донецкой области, где разворачиваются одни из самых ожесточенных боев.
В частности, офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс" в эфире 24 канала рассказал, что сейчас враг осуществляет подвоз и ротацию к определенным местам. После этого российская пехота движется пешком и проводит штурмы.
Наступление россиян на Сумщину провалилось: последние новости
14 сентября аналитики DeepState сообщили, что украинские защитники отбросили оккупантов на несколько километров от населенных пунктов Новоконстантиновка и Константиновка Сумской области. Вблизи последнего уже есть большая часть освобожденной территории, противодействие врагу не останавливается.
В то же время российские войска продолжают обстрелы Сумщины. 17 сентября город Конотоп атаковали по меньшей мере 5 вражеских дронов. В частности, россияне ударили по объекту инфраструктуры, который до этого уже был разрушен в результате вражеских обстрелов.