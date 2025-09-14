Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Где продвинулся враг и Силы обороны 13 сентября?

За прошедшие сутки украинские защитники отбросили оккупантов на несколько километров от населенных пунктов Новоконстантиновка и Константиновка Сумской области. Вблизи последнего уже есть большая часть освобожденной территории, противодействие врагу не останавливается.

Новоконстантиновка расположена в этом же районе. Силы обороны постепенно выбивают оккупантов из Сумщины.

Российская армия за прошедшие сутки оккупировала Темировку в Запорожской области. Этот район является соседним с ранее оккупированными Зеленым Полем и Новополем.

Продвижение россиян также заметили возле Купянска. Оккупанты пытались продвинуться в город через трубопровод, однако эта местность находится под постоянным огневым контролем ВСУ. Поэтому зайти в город враг не может.

Россияне также частично продвинулись у Новоивановки, расположенной у "серой зоны" Новопавловского направления.

Какая ситуация на фронте 14 сентября?