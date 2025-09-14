Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Где продвинулся враг и Силы обороны 13 сентября?
За прошедшие сутки украинские защитники отбросили оккупантов на несколько километров от населенных пунктов Новоконстантиновка и Константиновка Сумской области. Вблизи последнего уже есть большая часть освобожденной территории, противодействие врагу не останавливается.
Новоконстантиновка расположена в этом же районе. Силы обороны постепенно выбивают оккупантов из Сумщины.
Российская армия за прошедшие сутки оккупировала Темировку в Запорожской области. Этот район является соседним с ранее оккупированными Зеленым Полем и Новополем.
Продвижение россиян также заметили возле Купянска. Оккупанты пытались продвинуться в город через трубопровод, однако эта местность находится под постоянным огневым контролем ВСУ. Поэтому зайти в город враг не может.
Россияне также частично продвинулись у Новоивановки, расположенной у "серой зоны" Новопавловского направления.
Какая ситуация на фронте 14 сентября?
В ОСУВ "Днепр" рассказали, что на Купянском направлении больше всего российских оккупантов накопилось вблизи населенных пунктов Радьковка и Голубовка. Однако дойти до города враг не может из-за реки Оскол, которая контролируется украинскими войсками. Оккупанты вместо этого выбрали передвижение по трубам. В Купянске находится несколько вражеских ДРГ.
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 184 боестолкновения. На основных направлениях, таких как Покровский, Купянский, Лиманский, Новопавловский и другие, зафиксированы многочисленные атаки и боестолкновения, которые удалось отбить Силам обороны.