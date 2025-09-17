Про це Зеленський заявив під час спільної з Президенткою Європарламенту Робертою Мецолою зустрічі з представниками медіа, повідомляє 24 Канал.
Що зараз відбувається на Сумщині?
Володимир Зеленський розповів, що загалом російські війська намагалися наступати на чотирьох напрямках: Сумському, Запорізькому, Новопавлівському та Покровському.
За словами президента, Сумська операція росіян провалилася, а ворог зазнав великих втрат – передусім серед особового складу.
Вони (росіяни, – 24 Канал) на сьогодні відмовились від цього напрямку і перекинули свої засоби й особовий склад на інший напрямок. Я вважаю, що там вони зазнали ще більших втрат. Який інший? Ми скажемо впродовж, я думаю, двох найближчих діб,
– зазначив Зеленський.
Глава держави додав, що тепер, внаслідок втрат, у ворога не вистачатиме сил на інші великі операції на фронті.
Раніше українські військові неодноразово повідомляли, що росіяни стягують усі свої сили до Покровська на Донеччині, де розгортаються одні з найзапекліших боїв.
Зокрема, офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр "Алекс" в етері 24 Каналу розповів, що наразі ворог здійснює підвіз і ротацію до визначених місць. Після цього російська піхота рухається пішки й проводить штурми.
Наступ росіян на Сумщину провалився: останні новини
14 вересня аналітики DeepState повідомили, що українські захисники відкинули окупантів на кілька кілометрів від населених пунктів Новокостянтинівка та Костянтинівка Сумської області. Поблизу останнього вже є велика частина звільненої території, протидія ворогові не зупиняється.
Водночас російські війська продовжують обстріли Сумщини. 17 вересня місто Конотоп атакували щонайменше 5 ворожих дронів. Зокрема, росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури, який до цього вже був зруйнований внаслідок ворожих обстрілів.