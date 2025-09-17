Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Где продвинулись россияне?
Днем 17 сентября аналитики Deep State обновили карту. Они сообщили об изменениях ситуации на фронте.
По их данным, оккупационные войска имеют продвижение возле нескольких населенных пунктов.
Враг продвинулся в Купянске, вблизи Голубовки и Новоивановки,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация на фронте?
Начальник Купянской МВА Андрей Беседин 16 сентября сообщал, что Купянск каждый день находится под массированными атаками, в самом городе продолжаются поиски вражеских диверсионно-разведывательных групп, которые могли проникнуть под видом гражданских. В целом ситуация остается критической.
Юрий Федоренко в эфире 24 Канала рассказал о ситуации в Купянске и отмечал, что задача вражеских ДРГ – "переодеваться в гражданское, добегать до определенных мест, до центральной площади, разворачивать эту тряпку, которая называется российским флагом, и соответственно делать фотографии для усиления информационных компаний, как внутри России, для поднятия духа, так и для влияния на наших партнеров".
Отметим, что согласно утренней сводке Генштаба 17 сентября за вчера зафиксировано 183 боевых столкновения на фронте.