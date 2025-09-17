Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Где продвинулись россияне?

Днем 17 сентября аналитики Deep State обновили карту. Они сообщили об изменениях ситуации на фронте.

По их данным, оккупационные войска имеют продвижение возле нескольких населенных пунктов.

Враг продвинулся в Купянске, вблизи Голубовки и Новоивановки,

– говорится в сообщении.

Россияне продвинулись в Купянске: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Голубовки: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись вблизи Новоивановки: смотрите на карте

Какая ситуация на фронте?