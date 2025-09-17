Начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін 16 вересня повідомляв, що Куп'янськ кожного дня перебуває під масованими атаками , у самому місті тривають пошуки ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які могли проникнути під виглядом цивільних. Загалом ситуація лишається критичною.

Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу розповів про ситуацію в Куп'янську і зазначав, що завдання ворожих ДРГ – "переодягатися в цивільне, добігати до визначених місць, до центральної площі, розгортати цю ганчірку, яка називається російським прапором, і відповідно робити фотографії для посилення інформаційних компаній, як всередині Росії, для підняття духу, так і для впливу на наших партнерів".