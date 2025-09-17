Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.
Де просунулися росіяни?
Вдень 17 вересня аналітики Deep State оновили мапу. Вони повідомили про зміни ситуації на фронті.
За їхніми даними, окупаційні війська мають просування біля декількох населених пунктів.
Ворог просунувся у Куп'янську, поблизу Голубівки та Новоіванівки,
– ідеться в повідомленні.
Росіяни просунулися в Куп'янську: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Голубівки: дивіться на карті
Ворожі сили просунулися поблизу Новоіванівки: дивіться на карті
Яка ситуація на фронті?
Начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін 16 вересня повідомляв, що Куп'янськ кожного дня перебуває під масованими атаками, у самому місті тривають пошуки ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які могли проникнути під виглядом цивільних. Загалом ситуація лишається критичною.
Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу розповів про ситуацію в Куп'янську і зазначав, що завдання ворожих ДРГ – "переодягатися в цивільне, добігати до визначених місць, до центральної площі, розгортати цю ганчірку, яка називається російським прапором, і відповідно робити фотографії для посилення інформаційних компаній, як всередині Росії, для підняття духу, так і для впливу на наших партнерів".
Зазначимо, що відповідно до ранкового зведення Генштабу 17 вересня за вчора зафіксовано 183 бойових зіткнення на фронті.