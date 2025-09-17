Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Что происходит на фронте по состоянию на 17 сентября?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 9 боестолкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 188 обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 5 боестолкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцов.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 7 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Шийковка, Шандриголовое, Ставки и вблизи Колодязов, Новомихайловки, Грековки, Среднего и Торского.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 23 вражеских атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки, Федоровки и в сторону населенных пунктов Выемка, Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении зафиксировано 5 боестолкновений в районах Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русиного Яра и в сторону Иванополья, Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Никаноровка,, Новое Шахово, Шахово, Миролюбовка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Луч, Лысовка, Зверево, Котлиное, Удачное 0 Молодецкое, Дачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 25 атак противника вблизи населенных пунктов Филиал, Ивановка, Ольговское, Александроград, Малиевка, Январское, Новоивановка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили две вражеские атаки вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении украинские воины отражали одну атаку в районе Каменского.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов.

