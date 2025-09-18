Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 вересня, свідчать, що російські війська нещодавно захопили Троянду та південну частину Покровська.

Раніше офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр "Алекс" в етері 24 Каналу зазначав, що окупанти перекидають багато сил та ресурсів у напрямку Покровська. Загарбники на цьому напрямку хочуть намагатися контролювати логістику й ускладнювати ротацію українських військ.