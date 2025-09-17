Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони Британії.

Що у Британії кажуть про ситуацію на фронті?

Розвідники наголосили, що Покровськ залишається головним напрямком російських наступальних дій. Це важливий оборонний рубіж, який стримує просування ворога вглиб Донецької області та у напрямку українських міст Краматорськ і Слов'янськ, які також є російськими цілями.

Російські сили закріпили контроль над частиною територій на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Більшість цих прикордонних районів, ймовірно, досі лишаються під контролем українських військ. Водночас поблизу села Соснівка ворог просунувся приблизно на 10 км углиб Дніпропетровщини вузьким фронтом,

– йдеться у повідомленні.

Логістичний вузол Лиман у Донецькій області також лишається важливою ціллю для окупантів. Захисники України звільнили його під час контрнаступу у 2022 році. Нині Російські війська зайняли більшу частину Серебрянського лісу на південний схід від Лимана та закріплюють позиції вздовж річки Сіверський Донець.

Також відомо, що основні підрозділи російської морської піхоти були перекинуті з Курської області Росії та з Сумського напрямку в район Покровськ – Добропілля. Там вони почали проводити наступальні дії невеликими групами.

