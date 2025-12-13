Про це пише 24 Канал із посиланням на монітори.

Скільки "Калібрів" летить на Україну?

З акваторії Чорного моря зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр". За інформацією моніторів, очікується що 8 крилатих ракет увійдуть у повітряний простір України ближче до 01:00.

Відомо, що пуски здійснювались з району Новоросійська.

