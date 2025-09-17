Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Як відпрацювала ППО?

Вночі росіяни атакували:

балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської областей,

172 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів з Курська, Брянська, Орла, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська у Росії та з Чауди в окупованому Криму – понад 100 із них виявилися "Шахедами".

Над відбиттям атаки працювала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Попередньо, станом на 9:30, ППО збила/подавила 136 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

На жаль, є влучання ракет і 36 безпілотників на 13 локаціях.

Які наслідки атаки?