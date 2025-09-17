Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Як відпрацювала ППО?
Вночі росіяни атакували:
- балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської областей,
- 172 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів з Курська, Брянська, Орла, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська у Росії та з Чауди в окупованому Криму – понад 100 із них виявилися "Шахедами".
Над відбиттям атаки працювала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи.
Попередньо, станом на 9:30, ППО збила/подавила 136 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.
На жаль, є влучання ракет і 36 безпілотників на 13 локаціях.
Які наслідки атаки?
Вночі Росія вдарила по Полтавщині. Там унаслідок атаки виникла пожежа на території підприємства. Минулося без постраждалих.
Кіровоградщина зазнала масованої атаки. Там зафіксовано пожежі на трьох локаціях, є часткове відключення електропостачання та тимчасове призупинення руху залізничного транспорту.
Росіяни також цілили по критичній інфраструктурі Черкащини. Укрзалізниця повідомила, що затримуються пасажирські поїзди, які прямують через область.