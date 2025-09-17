Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Как отработала ПВО?
Ночью россияне атаковали:
- баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и зенитной управляемой ракетой С-300 из Ростовской и Курской областей,
- 172 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов из Курска, Брянска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска в России и из Чауды в оккупированном Крыму – более 100 из них оказались "Шахедами".
Над отражением атаки работала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.
Предварительно, по состоянию на 9:30, ПВО сбила/подавила 136 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.
К сожалению, есть попадание ракет и 36 беспилотников на 13 локациях.
Какие последствия атаки?
Ночью Россия ударила по Полтавской области. Там в результате атаки возник пожар на территории предприятия. Прошло без пострадавших.
Кировоградская область подверглась массированной атаке. Там зафиксированы пожары на трех локациях, есть частичное отключение электроснабжения и временное приостановление движения железнодорожного транспорта.
Россияне также целились по критической инфраструктуре Черкасской области. Укрзализныця сообщила, что задерживаются пассажирские поезда, которые следуют через область.