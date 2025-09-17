В результате российского удара дронами возник пожар на территории предприятия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Когута, главу ОВА.

Что известно об атаке на Полтавщину?

В ночь на 17 сентября россияне терроризировали Полтавщину дронами. По воздушным целям противника работали силы ПВО.

В результате падения обломков вражеского БпЛА возник пожар на открытой территории одного из предприятий в Полтавском районе,

– говорится в сообщении.

Глава ОВА в половине 8 часов утра сообщил, что ГСЧС ликвидировали пожар. Прошло без пострадавших в результате атаки врага.

Какие регионы были под ударом врага ночью?