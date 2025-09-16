Об этом сообщил 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова. Взрывы в городе прогремели около 10:53. Известно, что под атакой оказалось здание Национального фармацевтического университета в Харькове.
Как рассказал Терехов, здание расположено фактически в центральной части города. Оно является ценной исторической застройкой.
На месте прилета возник серьезный пожар на крыше. В конце концов спасатели смогли вовремя его локализовать.
Рядом с местом прилета расположен рынок, где на тот момент находилось много людей. По состоянию на 13:00 известно о четырех пострадавших в результате обстрела.
По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, российские оккупанты атаковали город несколькими "Шахедами". Часть из них удалось уничтожить. Враг специально атаковал гражданское население.
Обстрелы Харькова: что известно
- Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьков дронами и ракетами. Враг регулярно атакует один из местных научных центров – Харьковский физико-технический институт.
- 18 августа враг ударил по Харькову "Шахедами". Один из беспилотников попал в жилую многоэтажку.
- Тогда в результате российского обстрела погибла семья, которая жила на 5 этаже жилого дома. Оккупанты убили 45-летнего Руслана Сергу, его жену Татьяну (38 лет), их дочь Мию (1,5 года), 16-летнего сына Артема и бабушку – 57-летнюю Галину.