Об этом сообщил 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова. Взрывы в городе прогремели около 10:53. Известно, что под атакой оказалось здание Национального фармацевтического университета в Харькове.

Читайте также В Харькове прогремели взрывы: город под атакой БпЛА, есть пострадавшие

Фото последствий удара по Харькову

Как рассказал Терехов, здание расположено фактически в центральной части города. Оно является ценной исторической застройкой.

"Шахед" попал в здание Фармацевтического университета в Харькове / Фото 24 Канала

Последствия удара по зданию / Фото 24 Канала

На месте прилета возник серьезный пожар на крыше. В конце концов спасатели смогли вовремя его локализовать.

Прилет по университету в Харькове / Фото 24 Канала

Пожар возник на крыше здания / Фото 24 Канала

Рядом с местом прилета расположен рынок, где на тот момент находилось много людей. По состоянию на 13:00 известно о четырех пострадавших в результате обстрела.

Спасателям удалось локализовать пожар / Фото 24 Канала

Последствия обстрела Харькова 16 сентября / Фото 24 Канала

По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, российские оккупанты атаковали город несколькими "Шахедами". Часть из них удалось уничтожить. Враг специально атаковал гражданское население.

Обстрелы Харькова: что известно