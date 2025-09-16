Про це повідомив 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова. Вибухи у місті пролунали близько 10:53. Відомо, що під атакою опинилася будівля Національного фармацевтичного університету у Харкові.
Читайте також У Харкові пронулали вибухи: місто під атакою БпЛА, є постраждалі
Фото наслідків удару по Харкову
Як розповів Терехов, будівля розташована фактично в центральній частині міста. Вона є цінною історичною забудовою.
"Шахед" влучив у будівлю Фармацевтичного університету у Харкові / Фото 24 Каналу
Наслідки удару по будівлі / Фото 24 Каналу
На місці прильоту виникла серйозна пожежа на даху. Зрештою рятувальники змогли вчасно її локалізувати.
Приліт по університету в Харкові / Фото 24 Каналу
Пожежа виникла на даху будівлі / Фото 24 Каналу
Поруч з місцем прильоту розташований ринок, де на той момент перебувало багато людей. Станом на 13:00 відомо про чотирьох постраждалих внаслідок обстрілу.
Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу / Фото 24 Каналу
Наслідки обстрілу Харкова 16 вересня / Фото 24 Каналу
За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські окупанти атакували місто кількома "Шахедами". Частину з них вдалося знищити. Ворог спеціально атакував цивільне населення.
Обстріли Харкова: що відомо
- Російські окупанти регулярно обстрілюють Харків дронами та ракетами. Ворог регулярно атакує один з місцевих наукових центрів – Харківський фізико-технічний інститут.
- 18 серпня ворог вдарив по Харкову "Шахедами". Один з безпілотників влучив у житлову багатоповерхівку.
- Тоді внаслідок російського обстрілу загинула сім'я, яка мешкала на 5 поверсі житлового будинку. Окупанти вбили 45-річного Руслана Сергу, його дружину Тетяну (38 років), їхню доньку Мію (1,5 року), 16-річного сина Артема і бабусю – 57-річну Галину.