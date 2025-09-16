Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях до отбоя. Где движутся российские беспилотники, следит 24 Канал.

20:58, 16 сентября

Новые группы ударных БпЛА на/против Харькова.

19:52, 16 сентября

  • Черниговщина: группа БпЛА в направлении Нежина.
  • Полтавская область: БпЛА через Диканьку.
  • Харьковская область: БпЛА мимо Слатино.
18:50, 16 сентября

Несколько групп БпЛА мимо Дергачей в направлении Харькова.

18:17, 16 сентября

БпЛА мимо Батурина курсом на Борзну.

17:59, 16 сентября

БпЛА в направлении Миргорода на Полтавщине.

17:47, 16 сентября

Вражеские БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину.

15:56, 16 сентября

Вражеские БпЛА на Сумщине курсом на запад.