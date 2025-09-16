Насколько дороже дрон за "Герань-2" подсчитали аналитики Defence Express, передает 24 Канал.
Какова стоимость дрона "Герань-3"?
Аналитики Главного управления разведки Минобороны показали "начинку" российского реактивного "Шахеда" "Герань-3". Большинство комплектующих – это гражданские компоненты. Среди них турбореактивный двигатель Telefly JT80, который доступен на гражданском рынке, а также топливный насос от Bosch и одноплатные компьютеры Raspberry Pi4.
Ключевой фактор подорожания – именно реактивный двигатель. Розничная цена Telefly JT80 составляет примерно 30 – 35 тысяч долларов. Это делает суммарную стоимость "Герань-3" выше винтовой "Герань-2" на сумму в пределах нескольких десятков тысяч долларов.
Турбореактивный двигатель дрона / Фото с сайта Defence Express
Большинство других компонентов закупаются на гражданском рынке и имеют сравнительно небольшую стоимость, пишут аналитики. Вместе с тем потенциал массового производства "Герань-3" будет ограничиваться темпами и возможностью закупки китайских двигателей.
Какие характеристики "Герань-3"?
Дальность полета – до 1 000 километров. Скорость – от 300 километров в час, что в 1,6 раза больше винтовой "Шахед". Максимальную скорость в 370 километров в час дрон набирает во время прохождения зон действия украинских средств ПВО, действия РЭБ, а также непосредственно перед атакой.
Источник: ГУР
Что известно о "Герань-3"?
По данным разведки, "Герань-3" по конструкции близка к сериям "Ы" и "У", а иногда комплектуется камерами и системами видеопередачи, как у серии "Ъ".
Для защиты от РЭБ в беспилотнике используют помехозащищенную спутниковую навигационную систему – "Комета-М12".
Всего внутри российского дрона 45 иностранных компонентов. Половина из них – от американских производителей.