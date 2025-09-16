Наскільки дорожчий дрон за "Герань-2" підрахували аналітики Defence Express, передає 24 Канал.

Дивіться також ГУР оприлюднило "начинку" російського реактивного дрона “Герань-3”

Яка вартість дрона "Герань-3"?

Аналітики Головного управління розвідки Міноборони показали "начинку" російського реактивного "Шахеда" "Герань-3". Більшість комплектуючих – це цивільні компоненти. Серед них турбореактивний двигун Telefly JT80, який доступний на цивільному ринку, а також паливний насос від Bosch і одноплатні комп'ютери Raspberry Pi4.

Ключовий фактор подорожчання – саме реактивний двигун. Роздрібна ціна Telefly JT80 становить приблизно 30 – 35 тисяч доларів. Це робить сумарну вартість "Герань-3" вищою за гвинтові "Герань-2" на суму в межах кількох десятків тисяч доларів.

Турбореактивний двигун дрона / Фото з сайту Defence Express

Більшість інших компонентів закуповуються на цивільному ринку і мають порівняно невелику вартість, пишуть аналітики. Разом із тим потенціал масового виробництва "Герань-3" обмежуватиметься темпами та можливістю закупівлі китайських двигунів.

Які характеристики "Герань-3"? Дальність польоту – до 1 000 кілометрів. Швидкість – від 300 кілометрів на годину, що у 1,6 раза більше за гвинтовий "Шахед". Максимальну швидкість у 370 кілометрів на годину дрон набирає під час проходження зон дії українських засобів ППО, дії РЕБ, а також безпосередньо перед атакою.



Джерело: ГУР

Що відомо про "Герань-3"?