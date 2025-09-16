Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки. "Герань-3" является аналогом иранского реактивного БпЛА Shahed-238.

Что известно о "Герань-3"?

Разведка поделилась 3D-моделью, составляющими и иностранной компонентной базой так называемой "российской локализованной версии".

В ГУР рассказали, что в "Герани-3" используется китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80. Благодаря ему дрон способен двигаться со скоростью от 300 до 370 километров в час, преодолевая расстояние до 1000 километров.

Максимальную скорость до 370 километров в час "Герань-3" набирает преимущественно в зонах действия украинских средств ПВО и РЭБ, в зонах применения БпЛА-перехватчиков и на терминальных этапах полета при снижении на цель,

– сообщили эксперты.

Компоновка модулей и электронных блоков в основном не отличается от бензиновых версий "Герань-2" серии "Ы": в частности, включает стандартную инерционно-навигационную систему SADRA, блок измерения воздушного давления (ADC), блок распределения мощности (PDU) и тому подобное.

Для защиты от РЭБ в "Герань-3" используют помехозащищенную спутниковую навигационную система с адаптивной антенной решеткой (CRPA) на 12 элементов – "Комета-М12".

Компоненты у БпЛА "Герань-3" / фото ГУР

Внутри российского дрона нашли 45 иностранных компонентов. Из них половина была от американских производителей, 8 от китайских, 7 швейцарских, 3 немецких, 2 британских и 1 от японского производителя.

Согласно имеющимся данным, на реактивные "Герани-3" также устанавливается камера и система передачи видео с БпЛА "Герань-2" серии "Ъ".

Что известно об атаках дронами и противодействии им?