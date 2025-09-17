Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

Где прогремели взрывы?

Воздушная тревога в Кропивницком районе Кировоградщины объявлена ​​в 23:29. Уже скоро угроза распространилась и на соседнюю Черкасскую область.

Воздушные силы ВСУ также предупредили о движении вражеских ударных БПЛА на эти регионы.

Уже в 00:56 стало известно о взрывах в Смеле Черкасской области. Мониторинговые каналы писали, что на город двигается сразу несколько российских "Шахедов".

Буквально через несколько минут, в 01:05 о звуках взрывов сообщили также жители Кропивницкого.

В 01:18 в Кропивницком прогремел повторный взрыв, перед этим ПС писали о движении вражеских беспилотников на город.

Местные власти не сообщали о возможных последствиях взрывов, которые слышали местные жители.

