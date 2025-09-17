Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.
Где прогремели взрывы?
Воздушная тревога в Кропивницком районе Кировоградщины объявлена в 23:29. Уже скоро угроза распространилась и на соседнюю Черкасскую область.
Воздушные силы ВСУ также предупредили о движении вражеских ударных БПЛА на эти регионы.
Уже в 00:56 стало известно о взрывах в Смеле Черкасской области. Мониторинговые каналы писали, что на город двигается сразу несколько российских "Шахедов".
Буквально через несколько минут, в 01:05 о звуках взрывов сообщили также жители Кропивницкого.
В 01:18 в Кропивницком прогремел повторный взрыв, перед этим ПС писали о движении вражеских беспилотников на город.
Местные власти не сообщали о возможных последствиях взрывов, которые слышали местные жители.
Россияне продолжают обстрелы Украины: последние новости
Утром 16 сентября российские беспилотники цинично атаковали Харьков. Удар пришелся по учебному заведению в Слободском районе города. В результате обстрела известно о по меньшей мере 4 пострадавших.
Под ударом также оказалась Киевщина: там в результате атаки загорелись склады логистического центра "Эпицентра". К ликвидации масштабного пожара привлекали вертолеты ГСЧС.
В Сумах в результате российской атаки возник пожар и произошли перебои в электроснабжении.