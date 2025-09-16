О последствиях атаки на объект сообщили в компании "Эпицентр". Кадры тушения пожара собрал 24 Канал.

Какие последствия атаки на "Эпицентр" в Киевской области?

Во вторник, 16 сентября, российская армия нанесла очередной удар по гражданской инфраструктуре Украины. На этот раз под прицел попал логистический центр компании "Эпицентр" в Киевской области.

В результате атаки объект подвергся полному разрушению, а на месте вспыхнул масштабный пожар. К его ликвидации привлекли силы ГСЧС, в том числе и пожарный вертолет.

По предварительным данным, обошлось без погибших или пострадавших. В то же время компания понесла очередные серьезные потери. По их данным, за время полномасштабного вторжения десятки объектов сети были уничтожены или повреждены в разных областях Украины.

Согласно оценкам независимых экспертов, общая сумма убытков группы компаний "Эпицентр", вызванных военной агрессией, уже превысила 1 миллиард долларов,

– сообщили в компании.

Как выглядит логистический центр после атаки / Фото ГСЧС

Бизнес, который обеспечивает украинцев товарами первой необходимости, остается сознательной мишенью врага.

Как добавили в ГСЧС, тушение пожара осложняет плотная загрузка складов. На локации дополнительно помогают добровольческие пожарные формирования, представители Украинского Красного Креста и вспомогательная техника.

Что известно о ночной атаке?