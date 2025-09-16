Про наслідки атаки на об'єкт повідомили у компанії "Епіцентр". Кадри гасіння пожежі зібрав 24 Канал.
Які наслідки атаки на "Епіцентр" на Київщині?
У вівторок, 16 вересня, російська армія завдала чергового удару по цивільній інфраструктурі України. Цього разу під приціл потрапив логістичний центр компанії "Епіцентр" у Київській області.
Внаслідок атаки об'єкт зазнав повного руйнування, а на місці спалахнула масштабна пожежа. До її ліквідації залучили сили ДСНС, зокрема й пожежний вертоліт.
Ліквідація пожежі після атаки: дивіться відео
За попередніми даними, обійшлось без загиблих чи постраждалих. Водночас компанія зазнала чергових серйозних втрат. За їхніми даними, за час повномасштабного вторгнення десятки об'єктів мережі були знищені чи пошкоджені в різних областях України.
Пожежу намагаються загасити з гелікоптера: дивіться відео
Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній "Епіцентр", спричинених військовою агресією, вже перевищила 1 мільярд доларів,
– повідомили в компанії.
Як виглядає логістичний центр після атаки / Фото ДСНС
Бізнес, який забезпечує українців товарами першої потреби, залишається свідомою мішенню ворога.
Кадри пожежі у "Епіцентрі": дивіться відео
Масштабна пожежа після обстрілу на Київщині: дивіться відео
Як додали в ДСНС, гасіння пожежі ускладнює щільне завантаження складів. На локації додатково допомагають добровольчі пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка.
Що відомо про нічну атаку?
У Сумах 16 вересня пролунав вибух через атаку ворожих дронів. Один із ударів був по складському приміщенню – там виникла пожежа. Інше – призвело до знеструмлення частини міста.
Вночі після того, як російський дрон вдарив по стоянці ТРЦ на Київщині, агресор повторно атакував це місце, пошкодивши два пожежно-рятувальних автомобілі.