Про наслідки атаки на об'єкт повідомили у компанії "Епіцентр". Кадри гасіння пожежі зібрав 24 Канал.

Які наслідки атаки на "Епіцентр" на Київщині?

У вівторок, 16 вересня, російська армія завдала чергового удару по цивільній інфраструктурі України. Цього разу під приціл потрапив логістичний центр компанії "Епіцентр" у Київській області.

Внаслідок атаки об'єкт зазнав повного руйнування, а на місці спалахнула масштабна пожежа. До її ліквідації залучили сили ДСНС, зокрема й пожежний вертоліт.

Ліквідація пожежі після атаки: дивіться відео

За попередніми даними, обійшлось без загиблих чи постраждалих. Водночас компанія зазнала чергових серйозних втрат. За їхніми даними, за час повномасштабного вторгнення десятки об'єктів мережі були знищені чи пошкоджені в різних областях України.

Пожежу намагаються загасити з гелікоптера: дивіться відео

Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній "Епіцентр", спричинених військовою агресією, вже перевищила 1 мільярд доларів,

– повідомили в компанії.

Як виглядає логістичний центр після атаки / Фото ДСНС

Бізнес, який забезпечує українців товарами першої потреби, залишається свідомою мішенню ворога.

Кадри пожежі у "Епіцентрі": дивіться відео

Масштабна пожежа після обстрілу на Київщині: дивіться відео

Як додали в ДСНС, гасіння пожежі ускладнює щільне завантаження складів. На локації додатково допомагають добровольчі пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка.

Що відомо про нічну атаку?