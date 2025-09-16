Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Що відомо про атаку на Київщину?

Вночі 16 вересня внаслідок удару російського дрона на території автомобільної стоянки торгівельного центру виникла пожежа.

Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту, внаслідок чого пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі,

– вказали рятувальники.

Зрештою пожежу вдалося ліквідувати. Над цим працювали 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.