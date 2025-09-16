Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка причина вибухів у Сумах?

Вночі 16 вересня у кількох містах України було чутно вибухи внаслідок атаки дронів. Також вони пролунали у Сумах. Їх почули місцеві близько 02:29.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожого БпЛА на місто.

Вже о 02:42 у місті знову лунали вибухи. За даними Суспільного, у деяких районах зникло електропостачання.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше прямувати в укриття.

