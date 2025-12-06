Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели рассказали о последствиях удара противника.
Смотрите также Почему украинские АЭС снижают мощность из-за российских атак и как это влияет на отключение света
Какие последствия атаки на Черниговскую область?
К счастью, в результате российского массированного обстрела на Черниговщине нет пострадавших. Однако на территории области возникли разрушения:
- в Чернигове и районе противник ударил по объектам критической инфраструктуры;
- в Корюковском районе зафиксировано попадание в жилом секторе и по гражданскому объекту.
Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожары, возникшие после атаки.
Последствия российского обстрела 6 декабря: смотрите фото
Что известно о последствиях в других регионах?
На Днепропетровщине также возникли пожары, задело инфраструктуру, разрушен частный дом, еще почти 10 – разбиты. Пострадали 3 человека: 37-летний и 65-летний мужчины и 75-летняя женщина.
В Киевской области последствия атаки зафиксировали в нескольких районах, пострадали 3 человека. В частности, в Фастове поврежден железнодорожный вокзал.
В Луцке в одном из микрорайонов горят продуктовые склады.