Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники розповіли про наслідки удару противника.

Які наслідки атаки на Чернігівщину?

На щастя, унаслідок російського масованого обстрілу на Чернігівщині немає постраждалих. Однак на території області виникли руйнування:

у Чернігові та район і противник ударив по об'єктах критичної інфраструктури;

і противник ударив по об'єктах критичної інфраструктури; у Корюківському районі зафіксовано влучання в житловому секторі та по цивільному об'єкту.

Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежі, що виникли після атаки.

Наслідки російського обстрілу 6 грудня: дивіться фото

Що відомо про наслідки в інших регіонах?