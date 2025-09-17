По словам председателя правления Укрзализныци Александра Перцовского, враг комплексно атаковал железную дорогу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Перцовского.

Важно Россия сознательно уничтожает важнейшие узловые станции, – Укрзализныця

Что известно об очередной атаке на железную дорогу?

Ночью 17 сентября Перцовский сообщил, что российская армия снова ударила по железной дороге. По его словам, это была комплексная атака.

Так, из-за вражеских ударов есть обесточивание и задержка поездов. Известно об опоздании поездов Днепровского направления. В частности, говорится о поездах:

86/72 Львов – Запорожье – Павлоград;

85/71 Запорожье – Павлоград – Львов,

75 Киев – Кривой Рог,

№ 80 Львов – Днепр.

Однако Перцовский сообщил, что могут возникнуть проблемы и с другими маршрутами.

Обратите внимание! Проследить за маршрутами и узнать о задержке поездов можно на официальном сайте Укрзализныци.

Резервные тепловозы наготове, локомотивные бригады выезжают, будут помогать минимизировать задержки и традиционно – довести каждого,

– подчеркнул Перцовский.

Какие поезда задерживаются по состоянию на 02:22 17 сентября – смотрите в галерее

Что известно о предыдущих атаках на железную дорогу?

Российская армия не впервые атакует железную дорогу. Так, в ночь на 7 сентября оккупанты также атаковали железную дорогу. Тогда из-за обстрела Кременчуга на Полтавщине пришлось изменить маршруты некоторых поездов.

Также враг атакует и железную дорогу в Донецкой области. В частности, из-за обесточивания задерживался ряд поездов Краматорского направления.

Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала после нескольких атак на железную дорогу объяснил, что такие удары – новая тактика россиян. По его словам, российская армия атакует украинские логистические пути, чтобы повлиять на ход боевых действий.

Маломуж добавил, что кроме железной дороги, оккупанты могут атаковать по энергетическим объектам. Генерал объяснил, что такая тактика традиционно восстанавливается врагом накануне зимнего периода.