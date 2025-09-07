Генерал армии и бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала рассказал, какую цель преследует враг, атакуя инфраструктурные объекты. Также в результате атаки на Киев погибла 32-летняя женщина и ее двухмесячный ребенок.
К теме Россия запустила более 800 целей: карта движения ракет и "Шахедов" ночью 7 сентября
Как Украина должна отвечать на атаки врага на нашей логистике?
Маломуж отметил, что враг прежде всего стремится подорвать дух украинцев. Россияне бьют по мирному населению с целью заставить украинцев требовать от руководства государства пойти на уступки России и на ультиматум Владимира Путина.
Относительно тактики противника, то, по мнению генерала армии, он пытается где-то копировать нас. Важно наносить удары по логистике всех секторов в глубоком и среднем тылу, в прифронтовой зоне россиян. И соответственно по железным дорогам, нефтеперерабатывающих предприятиях, аэродромах.
Это то, что действительно системно снижает ударные возможности России и по мирному украинскому населению, и по фронту,
– подчеркнул он.
Россияне быстро осваивают новую тактику, поэтому начинают бить, во-первых, – по железнодорожным станциям, во-вторых, – по путям подтягивания боеприпасов, особенно в зоне ведения боевых действий.
Они пытаются все логистические пути перекрыть огнем или захватить. Это уже намечается в ближайшие две – три недели,
– отметил экс-глава Службы внешней разведки.
В-третьих, они будут бить по объектам энергетики. Это, по его словам, особенно актуально для врага накануне зимы.
Поэтому Украине нужно прежде всего ориентироваться на удары по российским войскам России,
– пояснил Николай Маломуж.
Генерал армии добавил, что первоочередные ударные группы должны быть по аэродромам, по пусковым установкам ракет, пусковым установкам дронов. А также атаки на логистику врага и на его войска.
Что известно об атаке россиян по железнодорожной инфраструктуре?
- Во время массированной атаки по украинской территории ночью 7 сентября враг нанес удар по Крюковскому мосту через Днепр в Кременчуге Полтавской области. Из-за атаки движение на переправе перекрыли, а впоследствии восстановили проезд автомобилей.
- Однако движение поездов через мост произойдет позже, когда, как объяснили в Полтавской ОГА, будет понятно, "что надо делать для того, чтобы восстановить железнодорожное сообщение".
- Также между вокзалом Кременчуга и станцией Крюков-на-Днепре курсируют автобусы. Кроме того, из-за атаки движение были изменены маршруты нескольких рейсов поездов. В Укрзализныце сообщили, что пассажиры из Кременчуга могут доехать на резервных автобусах к своим поездам.
- Россияне 6 сентября обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. В результате атаки оккупантов был обесточен участок перед Славянском. Это вызвало задержку движения поездов – пригородных и дальнего сообщения.