Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу розповів, яку мету переслідує ворог, атакуючи інфраструктурні об'єкти. Також внаслідок атаки на Київ загинула 32-річна жінка та її двомісячна дитина.
До теми Росія запустила понад 800 цілей: мапа руху ракет і "Шахедів" уночі 7 вересня
Як Україна має відповідати на атаки ворога на нашій логістиці?
Маломуж наголосив, що ворог насамперед прагне підірвати дух українців. Росіяни б'ють по мирному населенню з метою змусити українців вимагати від керівництва держави піти на поступки Росії і на ультиматум Володимира Путіна.
Щодо тактики противника, то, на думку генерала армії, він намагається десь копіювати нас. Важливо завдавати ударів по логістиці всіх секторів у глибокому та середньому тилу, у прифронтовій зоні росіян. І відповідно по залізницях, нафтопереробних підприємствах, аеродромах.
Це те, що дійсно системно знижує ударні можливості Росії і по мирному українському населенню, і по фронту,
– підкреслив він.
Росіяни швидко опановують нову тактику, тому починають бити, по-перше, – по залізничних станціях, по-друге, – по шляхах підтягування боєприпасів, особливо в зоні ведення бойових дій.
Вони намагаються всі логістичні шляхи перекрити вогнем або захопити. Це вже намічається у найближчі два – три тижні,
– наголосив ексголова Служби зовнішньої розвідки.
По-третє, вони битимуть по об'єктах енергетики. Це, за його словами, особливо актуально для ворога напередодні зими.
Тому Україні потрібно насамперед орієнтуватися на удари по російських військах Росії,
– пояснив Микола Маломуж.
Генерал армії додав, що першочергові ударні групи мають бути по аеродромах, по пускових установках ракет, пускових установках дронів. А також атаки на логістику ворога та на його війська.
Що відомо про атаку росіян по залізничній інфраструктурі?
- Під час масованої атаки по українській території вночі 7 вересня ворог завдав удару по Крюківському мосту через Дніпро у Кременчуку Полтавської області. Через атаку рух на переправі перекрили, а згодом відновили проїзд автомобілів.
- Однак рух поїздів через міст відбудеться згодом, коли, як пояснили в Полтавській ОВА, буде зрозуміло, "що треба робити для того, щоб відновити залізничне сполучення".
- Також між вокзалом Кременчука та станцією Крюків-на-Дніпрі курсують автобуси. Крім того, через атаку рух було змінено маршрути кількох рейсів потягів. В Укрзалізниці повідомили, що пасажири з Кременчука можуть доїхати на резервних автобусах до своїх потягів.
- Росіяни 6 вересня обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині. Внаслідок атаки окупантів було знеструмлено дільницю перед Слов'янськом. Це викликало затримку руху потягів – приміських та далекого сполучення.