Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины и руководителя областной военной администрации Андрея Райковича.

Какие последствия атаки?

Согласно обнародованной информации, ночью россияне нанесли удар по объектам инфраструктуры Кропивницкого района. В результате попадания беспилотников противника возникли пожары на по меньшей мере трех локациях.

Информация о травмированных и погибших не поступала. На месте происшествия работают все экстренные службы. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечено более 60 спасателей и 14 единиц техники ГСЧС,

– говорится в сообщении ГСЧС.

По данным ОВА, от электроснабжения, по состоянию на сейчас, частично отключен областной центр и 44 населенных пункта на территории Александровской СТГ. В частности, есть повреждения нескольких частных домовладений в Александровке.

По данным Укрзализныци, в результате атаки временно прекращено движение железнодорожного транспорта по двум направлениям, в частности, Помошная – Кропивницкий – Знаменка – Пятихатки и Фундуклиевка – Знаменка – Пятихатки.

Что этому предшествовало?