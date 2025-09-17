Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.

Що відомо про прильоти у Донецьку?

Вранці у окупованому Донецьку чули щонайменше 5 вибухів, телеграм-канали пишуть про влучання.

Наслідки атаки по Донецьку / фото місцеві пабліки

Як стверджують місцеві жителі, вибухи пролунали у Петровському районі міста. У мережі поширюють фотографії очевидців, на яких видно величезний стовп сірого диму, що свідчить про значні прильоти.

Над Донецьком видніється дим / фото місцеві пабліки

Про наслідки атаки поки що не повідомлялося.

Що відбувається у Донецьку / фото місцеві пабліки

Що відомо про попередню атаку на Донецьк?