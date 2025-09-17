Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные паблики.

Что известно о прилетах в Донецке?

Утром в оккупированном Донецке слышали по меньшей мере 5 взрывов, телеграмм-каналы пишут о попадании.

Как утверждают местные жители, взрывы прогремели в Петровском районе города. В сети распространяют фотографии очевидцев, на которых видно огромный столб серого дыма, что свидетельствует о значительных прилетах.

О последствиях атаки пока не сообщалось.

Что известно о предыдущей атаке на Донецк?