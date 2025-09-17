Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные паблики.

Что известно о прилетах в Донецке?

Утром в оккупированном Донецке слышали по меньшей мере 5 взрывов, телеграмм-каналы пишут о попадании.

Последствия атаки по Донецку / фото местные паблики

Как утверждают местные жители, взрывы прогремели в Петровском районе города. В сети распространяют фотографии очевидцев, на которых видно огромный столб серого дыма, что свидетельствует о значительных прилетах.

Над Донецком виднеется дым / фото местные паблики

О последствиях атаки пока не сообщалось.

Что происходит в Донецке / фото местные паблики

Что известно о предыдущей атаке на Донецк?

  • 8 сентября жители оккупированной территории Донетчины сообщали о комбинированной атаке на регион. Вечером в небе фиксировали сразу несколько групп беспилотников, а за ними последовали ракетные удары.

  • Известно, что под ударом оказался бывший завод "Топаз" в Донецке. Территорию промзоны оккупанты неоднократно использовали как базу для военной техники и личного состава.

  • Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что украинские военные могли использовать ракету Storm Shadow / SCALP или украинскую ракету "Ад". А вот авиационный эксперт Константин Криволап предположил, что это могла быть ракета "Фламинго" или "Паляница". Официально Украина пока объявляла детали.

  • Через несколько дней Генштаб подтвердил, что 8 сентября Силы обороны нанесли удар по командным пунктам группировки войск (сил) "Центр" и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск вооруженных сил России, которые были размещены в Донецкой области.