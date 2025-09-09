Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что есть несколько вариантов. Ракеты поразили важный военный объект.

Что известно об атаках по оккупантам неизвестной ракетой?

Авиационный эксперт отметил, что определить тип ракеты достаточно сложно – это может быть и новая украинская ракета "Фламинго", и "Паляница", и Patriot. Единственное, что известно – это крылатая ракета, что можно увидеть из видео местных пабликов.

Многие говорят, что это "Фламинго". Это ракета с жидкостным двигателем АИ-25. Однако я не уверен. Также я не уверен, что мы будем наносить удары одним видом ракет. Это могут быть и ракеты, которые выполняют другие задачи,

– сказал он.

Криволап добавил, что этим вечером удалось поразить бывший завод "Топаз". Ранее на нем изготавливали большое количество снарядов к артиллерии.

Взрывы на Донбассе: коротко