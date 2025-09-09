Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що є кілька варіантів. Ракети вразили важливий військовий об'єкт.
Дивіться також Перші хвилини після удару по Яровій: жахливі кадри від поліції
Що відомо про атаки по окупантах невідомою ракетою?
Авіаційний експерт зазначив, що визначити тип ракети досить складно – це може бути і нова українська ракета "Фламінго", і "Паляниця", і Patriot. Єдине, що відомо – це крилата ракета, що можна побачити з відео місцевих пабліків.
Багато хто каже, що це "Фламінго". Це ракета з рідинним двигуном АІ-25. Однак я не впевнений. Також я не впевнений, що ми будемо завдавати ударів одним видом ракет. Це можуть бути і ракети, які виконують інші завдання,
– сказав він.
Криволап додав, що цього вечора вдалось уразити колишній завод "Топаз". Раніше на ньому виготовляли велику кількість снарядів до артилерії.
Вибухи на Донбасі: коротко
- 8 вечері у Донецьку та Макіївці лунали вибухи. Місцеві повідомили, що пролітало кілька груп дронів, після яких летіли ракети.
- Завод "Топаз", який вдалось уразити, росіяни часто використовували як базу для військової техніки та особового складу.
- Цікаво, що Денис Пушилін заявив, що Україна використала для ударів Storm Shadow.