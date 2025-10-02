Також ворог вдарив залізниці на Сумщині та Чернігівщині. Про це пише 24 Канал з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

Дивіться також Росіяни не могли не знати, – Зеленський розповів про блекаут на об'єктах Чорнобильської АЕС

Що відомо про удар по Укрзалізниці?

У ніч проти 2 жовтня під вогонь російських військ потрапило депо Укрзалізниці в Одесі. Внаслідок атаки уламкові поранення отримав машиніст потяга. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, удари зафіксували по залізничних об'єктах на Півночі країни, зокрема у Конотопі.

Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, станом на ранок – всі продовжили рух, контактна мережа заживлена,

– написав Кулеба.

Наслідки обстрілу української залізниці / Фото з телеграму Олексія Кулеби

Міністр зазначає, що через атаку деякі рейси Сумського та Чернігівського напрямків можуть затримуватись.

Зверніть увагу! Дізнатись про затримки поїздів ви можете на сайті Укрзалізниці.

Попри масштабні російські обстріли, транспортна система України продовжує працювати, запевняє Кулеба.

Нещодавні атаки росіян по Україні