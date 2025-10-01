Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Як Зеленський коментує блекаут на ЧАЕС?

Володимир Зеленський пояснив, що блекаут зачепив, зокрема, нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу.

Також це сховище відпрацьованого ядерного палива, де зосереджено близько 80% усього такого палива, накопиченого за час роботи АЕС, – понад 3250 тонн відпрацьованих паливних збірок.

Росіяни не могли не знати, що удар по об'єктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля. І це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували понад 20 дронів – за попередньою оцінкою, російсько-іранських "Шахедів",

– наголосив президент.

За його словами, частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею БпЛА, щоб ускладнити захист об'єкта.

Зеленський також нагадав, що вже восьмий день триває блекаут на Запорізькій атомній станції – він розпочався через російські обстріли. Глава держави підкреслив, що росіяни не роблять абсолютно нічого, щоб виправити ситуацію та дати змогу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС, яке мало б функціонувати безперервно в нормальних умовах.

Росія свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись, на жаль, слабкою позицією МАГАТЕ та директора Рафаеля Гроссі, а також розпорошеністю глобальної уваги,

– підсумував Володимир Зеленський.

Тим часом у МАГАТЕ заявили, що коливання електропостачання після втрати зв'язку з лінією 330 кВ підстанції "Славутич".

Зазначається, що об'єкт швидко переключився на запасні лінії, і електропостачання було відновлено, за винятком Нового безпечного конфайнменту (НБК).Наразі електроенергію до НБК постачають два аварійні дизельні генератори.

