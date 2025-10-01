Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.
Скільки триватиме "дистанційка" в Чернігові?
Через наслідки обстрілу "Чернігівобленерго" запроваджує графіки відключень електроенергії в місті.
Дмитро Брижинський повідомив, що школи Чернігова переходять до кінця цього тижня на дистанційний формат навчання.
Зміни також стосуються дитячих садків: вони не працюватимуть лише в четвер, 2 жовтня, з метою підлаштування під графіки відключення світла.
До кінця завтрашнього дня (2 жовтня, – 24 Канал) буде надана додаткова інформація,
– додав начальник МВА.
Водночас міський електротранспорт в Чернігові працюватиме у звичайному режимі.
Важливо! У Чернігівській області з 20:00 1 жовтня починають діяти 4 черги відключень світла. Графік складений 3 години через 6, тобто 3 години світло буде, 6 – не буде. Також у графіку є час на перепідключення – у цей період електроенергія буде відключатися і вмикатися.
Що відомо про удар по Славутичу та наслідки?
Російські війська 1 жовтня завдали удару по підстанції у Славутичі на Київщині. Через це частина Чернігівщини залишилась без світла.
Потужностей енергосистеми наразі недостатньо, щоб заживити усіх споживачів, а "Чернігівобленерго" описує ситуацію як "мегакритичну".
Енергетичний об'єкт, який атакували росіяни, також забезпечував роботу частини Чорнобильської АЕС. Через стрибки напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент – споруда, яка накриває зруйнований четвертий енергоблок станції.