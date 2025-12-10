На ньому видно, що кашу варили просто неба під дощем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "МикВісті" та мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Дивіться також Частину шкіл в Україні позбавлять фінансування з держбюджету

Як готували їжу для школярів у Миколаєві?

Частину шкіл міста з 8 грудня почала забезпечувати харчуванням приватна компанія "Проссекко 8". Як повідомили журналістам батьки, того дня діти не отримали сніданку, а їжі в частину шкіл привезли після обіду.

Мережею ширилось відео, де працівники компанії варять їжу під наметом, просто неба та під дощем. На кадрах видно, як кашу заливають водою й перемішують перфоратором.

Школярам готували їжу під дощем: дивіться відео

Як реагує місцева влада?

Мер Миколаєва Сєнкевич прокоментував ситуацію та наголосив, що обурений нею.

Хочу підкреслити, що факти, які зафіксовані на вчорашньому відео, – неприпустимі. Ми вже розпочали перевірку з цього приводу,

– написав міський голова.

Сєнкевич наголосив, що безпека та здоров'я дітей є пріоритетом міста, а харчування в школах має тільки покращуватись.

У процес вивчення ситуації планують залучити Держпродспоживслужбу та інші контролюючі органи. Водночас очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що звернувся до Нацполіції на тлі скандалу.

Що змінилось у системі харчування в школах?