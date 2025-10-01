Він перевозив цистерни з паливом на відстані 150 – 200 кілометрів від державного кордону на Чернігівщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мілітарний".

Дивіться також Росія серед білого дня вдарила по Дніпру: є загиблий, кількість поранених зросла

Що відомо про атаку російського "Шахеда" по поїзду?

Росія застосувала нову модифікацію "Шахедів" із нічною оптикою для пошуку й ураження українського залізничного ешелону просто під час руху – кадри опублікував пропагандистський канал.

Група ворожих БПЛА вразила потяг з цистернами для палива на відстані приблизно 150 – 200 кілометрів від державного кордону. Перший безпілотник влучив у локомотив і змусив ешелон зупинитися, після чого наступні дрони добивали платформи та цистерни. За повідомленням окупантів, один зі снарядів також потрапив у резервуари з ПММ поблизу села Бобровиця на Чернігівщині.

Примітно, що ворожі безпілотники під час операції зіткнулись з парою українських гелікоптерів протиповітряної оборони, що поставило українських льотчиків у загрозливе становище.

Новий тип "Шахедів" уперше був зафіксований у червні: українські сили того дня збили один апарат на сумському напрямку. Аналітики ГУР вказали на іранське походження – в уламках знайшли характерні матеріали, компонування електроніки та потужний мінікомп’ютер Nvidia Jetson Orin, здатний обробляти відео й виконувати завдання автономного розпізнавання цілей.

Водночас оприлюднені ролики показують, що під час операції дрони тримали стійкий зв’язок з російськими операторами – це свідчить або про використання мережі ретрансляторів, або про присутність наземної станції зв’язку поруч із районом ураження.

Раніше "Мілітарний" публікував документи про співпрацю Росії та Ірану, де згадувалася лінійка Shahed-236 із оптичною системою наведення та ретранслятором; такі комплекси можуть поєднувати автономний режим і управління оператором в радіусі кількох сотень кілометрів.



Принцип роботи ударного безпілотника Shahed-236 / Фото "Мілітарного"

За доступними оцінками, дальність дії комплексу під управлінням людини сягала близько 220 кілометрів, а в автономному режимі – значно більше. У старіших звітах наведено й орієнтовні вартості: якщо в 2022 році Shahed-136 оцінювали приблизно в 193 тисяч доларів, то в документах Росії фігурувала значно вища цифра – близько 900 тисяч доларів, що, ймовірно, включало витрати на локалізацію або ліцензійне виробництво.

Як дрони-камікадзе атакували Україну 1 жовтня?