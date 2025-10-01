Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского.

Читайте также "Шахеды" теперь могут бить по движущимся объектам: атакован поезд на Черниговщине

Сколько продлится "дистанционка" в Чернигове?

Из-за последствий обстрела "Черниговоблэнерго" вводит графики отключений электроэнергии в городе.

Дмитрий Брижинский сообщил, что школы Чернигова переходят до конца этой недели на дистанционный формат обучения.

Изменения также касаются детских садов: они не будут работать только в четверг, 2 октября, с целью подстройки под графики отключения света.

До конца завтрашнего дня (2 октября, – 24 Канал) будет предоставлена дополнительная информация,

– добавил начальник ГВА.

В то же время городской электротранспорт в Чернигове будет работать в обычном режиме.

Важно! В Черниговской области с 20:00 1 октября начинают действовать 4 очереди отключений света. График составлен 3 часа через 6, то есть 3 часа свет будет, 6 – не будет. Также в графике есть время на переподключение – в этот период электроэнергия будет отключаться и включаться.

Что известно об ударе по Славутичу и последствиях?