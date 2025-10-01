Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского.
Читайте также "Шахеды" теперь могут бить по движущимся объектам: атакован поезд на Черниговщине
Сколько продлится "дистанционка" в Чернигове?
Из-за последствий обстрела "Черниговоблэнерго" вводит графики отключений электроэнергии в городе.
Дмитрий Брижинский сообщил, что школы Чернигова переходят до конца этой недели на дистанционный формат обучения.
Изменения также касаются детских садов: они не будут работать только в четверг, 2 октября, с целью подстройки под графики отключения света.
До конца завтрашнего дня (2 октября, – 24 Канал) будет предоставлена дополнительная информация,
– добавил начальник ГВА.
В то же время городской электротранспорт в Чернигове будет работать в обычном режиме.
Важно! В Черниговской области с 20:00 1 октября начинают действовать 4 очереди отключений света. График составлен 3 часа через 6, то есть 3 часа свет будет, 6 – не будет. Также в графике есть время на переподключение – в этот период электроэнергия будет отключаться и включаться.
Что известно об ударе по Славутичу и последствиях?
Российские войска 1 октября нанесли удар по подстанции в Славутиче Киевской области. Из-за этого часть Черниговщины осталась без света.
Мощностей энергосистемы пока недостаточно, чтобы запитать всех потребителей, а "Черниговоблэнерго" описывает ситуацию как "мегакритическую".
Энергетический объект, который атаковали россияне, также обеспечивал работу части Чернобыльской АЭС. Из-за скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент – сооружение, которое накрывает разрушенный четвертый энергоблок станции.