Также враг ударил по железной дороге в Сумской и Черниговской областях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.

Что известно об ударе по Укрзализныце?

В ночь на 2 октября под огонь российских войск попало депо Укрзализныци в Одессе. В результате атаки осколочные ранения получил машинист поезда. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, удары зафиксировали по железнодорожным объектам на Севере страны, в частности в Конотопе.

Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражений, по состоянию на утро – все продолжили движение, контактная сеть заживлена,

– написал Кулеба.

Последствия обстрела украинской железной дороги / Фото из телеграмма Алексея Кулебы

Министр отмечает, что из-за атаки некоторые рейсы Сумского и Черниговского направлений могут задерживаться.

Обратите внимание! Узнать о задержках поездов вы можете на сайте Укрзализныци.

Несмотря на масштабные российские обстрелы, транспортная система Украины продолжает работать, уверяет Кулеба.

Недавние атаки россиян по Украине