Также враг ударил по железной дороге в Сумской и Черниговской областях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.
Смотрите также Россияне не могли не знать, – Зеленский рассказал о блэкауте на объектах Чернобыльской АЭС
Что известно об ударе по Укрзализныце?
В ночь на 2 октября под огонь российских войск попало депо Укрзализныци в Одессе. В результате атаки осколочные ранения получил машинист поезда. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, удары зафиксировали по железнодорожным объектам на Севере страны, в частности в Конотопе.
Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражений, по состоянию на утро – все продолжили движение, контактная сеть заживлена,
– написал Кулеба.
Последствия обстрела украинской железной дороги / Фото из телеграмма Алексея Кулебы
Министр отмечает, что из-за атаки некоторые рейсы Сумского и Черниговского направлений могут задерживаться.
Обратите внимание! Узнать о задержках поездов вы можете на сайте Укрзализныци.
Несмотря на масштабные российские обстрелы, транспортная система Украины продолжает работать, уверяет Кулеба.
Недавние атаки россиян по Украине
Россия запускала ночью 2 октября ударные БпЛА по украинским городам. Утром атака продолжилась.
Последствия обстрела зафиксированы в Одессе. Там наибольшую угрозу зафиксировали в центральной части города и Пересыпском районе. Местные сообщали о перебоях со светом и пожаре.
Под вражеской атакой также была Буча, Киевской области. Там загорелось здание санатория. Известно о пострадавшем