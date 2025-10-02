Значительная часть была сбита или подавлена ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также В ряде областей звучала тревога: была угроза атаки ударных БпЛА

Как отработала ПВО?

Россия атаковала ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово.

Атаку отражала авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

Предварительно, по состоянию на 9:00 ПВО сбила или подавила 53 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, есть попадание 31 беспилотника на 6 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

– призвали в ПС.

Что известно об атаке?