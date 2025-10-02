Значительная часть была сбита или подавлена ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Как отработала ПВО?
Россия атаковала ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово.
Атаку отражала авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.
Предварительно, по состоянию на 9:00 ПВО сбила или подавила 53 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.
К сожалению, есть попадание 31 беспилотника на 6 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
– призвали в ПС.
Что известно об атаке?
Ночью под атакой оказалась Киевская область. В частности, в Буче произошел пожар, один человек получил осколочное ранение. и
Россия нанесла массированный удар по депо Укрзализныци в Одессе. Пострадал машинист поезда. Также были удары по железной дороге Конотопа.
Кроме того, оккупанты били по Днепропетровской области и Запорожью.