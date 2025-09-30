До Польщі прибудуть військові Нідерландів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.

Дивіться також Україна пропонує Польщі та союзникам створити спільний повітряний щит

Які засоби ППО Нідерланди розгорнуть у Польщі?

З 1 грудня Нідерланди розмістять у Польщі Patriot, NASAMS та системи боротьби з безпілотниками для подальшого зміцнення протиповітряної оборони та захисту ключового логістичного вузла підтримки України,

– йдеться у заяві оборонного відомства.

Також повідомлялося, що Нідерланди направлять до Польщі 300 військових для місії НАТО зі сприяння Україні в галузі безпеки та навчання (NSATU).

НАТО може закрити небо над заходом України