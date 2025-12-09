Про це інформує 24 Канал з посиланням на UAinKrakow.pl. Які види стипендій чинні у польських університетах, читайте далі.

Дивіться також Стипендії студентів в Україні суттєво зростуть

Які є стипендії у Польщі?

У Польщі є такі види стипендій для студентів:

наукова стипендія (стипендія ректора);

соціальна пенсія у зв'язку з втратою годувальника;

соціальна стипендія;

стипендія для людей з інвалідністю;

стипендія міністра за відмінні успіхи у навчанні;

zapomoga (одноразова фінансова підтримка).

Правила призначення цієї грошової допомоги встановлюють виші індивідуально. Виняток – стипендія міністра за відмінні успіхи в навчанні. Її регулює Міністерство освіти і науки.

Умови отримання стипендій, їхні строки та процедури подання документів відрізняються у кожному ЗВО. Однак існують певні загальні правила.

Так, студент може отримувати одразу кілька видів стипендій. Але якщо ви здобуваєте освіту на кількох напрямах одночасно, фінансову допомогу можете отримувати лише на одному з них.

Стипендію ректора, одноразову фінансову підтримку та стипендію для людей з інвалідністю можуть отримувати зазвичай усі іноземні студенти. Водночас соціальну стипендію лише ті іноземці, хто навчається у вишах на тих самих умовах, що й поляки.

Серед них, наприклад:

українці, охоплені тимчасовим захистом;

власники державного сертифіката зі знання польської мови на рівні C1;

власники Карти поляка;

власники карти постійного перебування;

власники карти довготермінового резидента ЄС.

Дивіться також В Україні оновили й перейменували всі парламентські премії і стипендії

Що відомо про різні види стипендій?

Наукова стипендія (стипендія ректора)

Цю стипендію призначають студенту, який має визначні результати у навчанні, а також наукові, мистецькі чи спортивні досягнення. Під час заявки беруть до уваги середній бал. Додатково на позитивне рішення можуть вплинути наявність наукових публікацій, виступи на конференціях, діяльність у студентських організаціях, перемоги на олімпіадах, конкурах та змаганнях.

Студент отримує ректорську стипендію лише протягом навчального року. Сума наукової стипендії у кожному університеті різна.

Стипендія міністра за особливі досягнення

Стипендію міністра надають за найвизначніші досягнення, пов'язані з навчанням, у таких галузях, як: наука, мистецтво та спорт. Максимально таку стипендію може отримати 840 студентів з усієї Польщі. Це одноразова виплата. Її суму встановлюють залежно від досягнень. Максимальний розмір – не більше 17 тисяч злотих. Кандидатів на отримання стипендії пропонує виш за поданням студента.

Соціальна пенсія у зв'язку з втратою годувальника

Це державна соціальна допомога, призначена для повнолітніх осіб. У 2024 році в Польщі розмір соціальної пенсії становить 1780,96 злотих в місяць. Її можуть отримувати також студенти, які працюють. Проте вони повинні врахувати верхню межу своїх заробітків. Якщо студент заробляє більше, суму допомоги зменшать. Виплати повністю призупинять, якщо студент заробить за місяць 10 591,60 злотих брутто (130% середнього доходу).

Соціальна стипендія

Студенти, які мають низький рівень доходів, можуть отримати соціальну стипендію. Щороку ректори вишів за погодженням із органами студентського самоврядування визначають розмір доходу на одну особу в сім'ї студента, який дає право на соціальні виплати. Поріг з жовтня 2024 року становить на особу в сім'ї 1 570,5 злотих нетто.

При розгляді заяви на соціальну стипендію, враховують доходи, отримані:

студентом;

батьками, законними представниками;

дружиною або чоловіком;

дітьми студентів (неповнолітні, діти, які навчаються до 26 років, дітей з інвалідністю незалежно від віку).

Для отримання соціальної стипендії студент, який має самостійне домашнє господарство, повинен відповідати принаймні одній із таких умов:

має вік від 26 років;

перебуває у шлюбі;

досяг повноліття під час перебування в дитячому будинку або прийомній сім'ї;

має на утриманні неповнолітніх дітей, дітей віком до 26 років, дітей з інвалідністю незалежно від віку;

має постійне джерело доходу, що перевищує або дорівнює 930,35 злотих.

Розмір соціальної стипендії кожен виш визначає індивідуально. Він коливається від 480 злотих нетто до 1100 злотих нетто.

Стипендія для людей з інвалідністю

Студенти з інвалідністю можуть отримувати спеціальну стипендію. Щоб отримувати такі виплати, треба надати довідку, що підтверджує ступінь інвалідності.

Zapomoga

Це одноразова фінансова допомога, яку надають студентам, які раптово опинилися у скрутному становищі, що може впливати на їхнє навчання. Серед таких ситуацій – крадіжка, хвороба студента, смерть близької людини тощо. Заяви можна складати протягом усього навчального року. При цьому треба мати відповідні документи.

Інші стипендії

Крім зазначених стандартних стипендій, є багато інших, які надають фонди, компанії або органи місцевої влади. Додатково університети часто власні мають стипендії.

Дивіться також У Держбюджеті – 2026 на освіту, науку передбачили рекордні 298,8 мільярда гривень: куди скерують

Чи збільшать стипендії студентам в Україні?