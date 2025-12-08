Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака. Він уточнив, що вперше одночасно оновили всі положення щодо нагородження студентів, педагогів та молодих учених.

Як оновили стипендії і премії?

Бабак зазначив, що попередні положення ухвалювали ще у 1996 – 2021 роках. Тепер премії та стипендії отримали імена видатних українців. Деякі з них при цьому – новий зміст і правила нарахування.

️Премія педагогам тепер має ім'я Василя Сухомлинського, а також щороку її будуть призначати двом категоріям освітян, одна з яких – завжди будуть вчителі,
– повідомив нардеп.

  • Премія молодим ученим – ім'я Ігоря Юхновського.

  • ️Стипендії для молодих учених тепер матимуть ім'я Бориса Патона. До категорії стипендіатів додали й докторів філософії.

  • ️Премія найкращим вступникам офіційно стала Премією імені Бориса Грінченка. Тепер її будуть отримувати 50 вступників із найвищими результатами НМТ.

  • ️Академічні стипендії стануть стипендіями імені Івана Огієнка. Також збільшать мінімальний розмір виплат.

  • ️Соціальні стипендії матимуть ім'я імені Григорія Сковороди. Їх зможуть отримувати й студенти професійної освіти.

Упорядкували систему парламентських нагород так, щоб вона відповідала сучасним викликам і реально підтримувала тих, хто продовжує навчати, вчитися й розвивати науку навіть у найважчі для країни часи,
– вважає очільник Освітнього комітету.

Які правила вступної кампанії 2026 року погодила Рада?

  • Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13650, який визначає формат та правила вступної кампанії наступного року.
  • НМТ у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Будуть також додаткові сесії тестування.
  • Як і попередні роки, вступники не складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА).
  • Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
  • Усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними. Їх можна використати під час вступу у 2026 році.