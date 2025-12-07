До вишів абітурієнти вступатимуть саме за результатами мультитесту, а ДПА не буде. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Які пропозиції щодо вступу готує МОН?

МОН готує пакет пропозицій до Порядку прийому з акцентом на прозорості умов, підтримці захисників і мешканців постраждалих територій, цифровізації процедур та наближенні української вищої освіти до європейських стандартів відповідно до Стратегії розвитку вищої освіти на 2022 – 2032 роки.

Одне з ключових рішень – відмова від мотиваційних листів. У відомстві кажуть, що де-факто ці листи вже не є інструментом відбору. Також додають, що часто їх писали комерційні автори або ШІ. Порядок прийому при цьому перепишуть, аби їхня структура та мова була зрозумілішою.

Після офіційної публікації закону МОН запропонує проєкт Порядку прийому на 2026 рік для громадського обговорення. У відомстві при цьому закликатимуть виші, студентське самоврядування, роботодавців і громадські організації подавати пропозиції, щоб узгодити правила вступу з потребами здобувачів освіти та завданнями модернізації системи вищої освіти України.

Які правила вступної кампанії 2026 року погодила Рада?