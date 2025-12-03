Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака. Він повідомив, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13650, який визначає формат та правила вступної кампанії наступного року.

Дивіться також Які результати НМТ будуть дійсними у 2026 році

Чого чекати випускникам шкіл у 2026 році?

"За" документ проголосували 264 народних обранців. За словами нардепа, де-факто зберегли торішню модель проведення НМТ. Він зазначає, що це зрозуміле й передбачуване рішення у воєнний час, коли головним залишається питання безпеки та рівності доступу кожного з учасників тестування, зокрема, й за кордоном.

Як і попередні роки, вступники не складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА). ДПА не передбачено і на інших рівнях освіти,

– повідомив Бабак.

І додав, що перелік предметів НМТ залишається незмінним.

Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література,

– уточнив очільник Освітнього комітету.

За його словами, усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними. Їх можна використати під час вступу у 2026 році.

Бабак також повідомив, що Верховна Рада проголосувала за невідкладне підписання очільником парламенту закону, який визначає формат та правила вступної кампанії – 2026.

Що раніше інформували щодо НМТ-2026?