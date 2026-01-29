Таких ЗВО вже понад 80. Про це повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий у фейсбуці.

Скільки вишів долучилося до програми?

Так, під час вступу у ці виші абітурієнти можуть отримати додаткові бали після успішного завершення "нульового курсу" у межах програми "зимового вступу".

Під час вступу на понад 40 спеціальностей із державною підтримкою вступники можуть отримати +15 балів до конкурсного бала НМТ. Програма "зимового вступу" поступово розширюється й дає вступникам можливість ліпше підготуватися до НМТ, визначитися з вибором університету та отримати додаткові переваги під час вступної кампанії,

– написав міністр.

І уточнив, що додаткові 15 балів отримують вступники, які:

успішно завершили "нульовий курс" у межах "зимового вступу";

подають заяву до того самого університету, у якому проходили курс;

обирають спеціальність, для якої передбачили державну підтримку.

Тут мовиться про шість галузей знань: освіта; природничі науки, математика та статистика; інженерія, виробництво та будівництво; сільське, лісове й рибне господарство та ветеринарна медицина; транспорт і послуги; безпека та оборона.

Усі деталі та умови вступу оприлюднили на офіційних сайтах університетів у відповідних розділах.

Що відомо про зимову вступну кампанію?