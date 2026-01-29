Таких ЗВО вже понад 80. Про це повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий у фейсбуці.
Скільки вишів долучилося до програми?
Так, під час вступу у ці виші абітурієнти можуть отримати додаткові бали після успішного завершення "нульового курсу" у межах програми "зимового вступу".
Під час вступу на понад 40 спеціальностей із державною підтримкою вступники можуть отримати +15 балів до конкурсного бала НМТ. Програма "зимового вступу" поступово розширюється й дає вступникам можливість ліпше підготуватися до НМТ, визначитися з вибором університету та отримати додаткові переваги під час вступної кампанії,
– написав міністр.
І уточнив, що додаткові 15 балів отримують вступники, які:
успішно завершили "нульовий курс" у межах "зимового вступу";
подають заяву до того самого університету, у якому проходили курс;
обирають спеціальність, для якої передбачили державну підтримку.
Тут мовиться про шість галузей знань: освіта; природничі науки, математика та статистика; інженерія, виробництво та будівництво; сільське, лісове й рибне господарство та ветеринарна медицина; транспорт і послуги; безпека та оборона.
Усі деталі та умови вступу оприлюднили на офіційних сайтах університетів у відповідних розділах.
Що відомо про зимову вступну кампанію?
В Україні запроваджують зимову вступну кампанію до вишів. Новація стартує цієї зими.
Перші групи вийдуть на навчання із січня: сформують один або кілька потоків.
ЗВО відкриватимуть набір на 3 – 6-місячне навчання з підготовкою до НМТ.
Абітурієнти матимуть можливість взимку пройти нульовий курс перед основною вступною кампанією.
При цьому зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів до своїх балів під час вступної кампанії.
Їх можна буде використати тільки при вступі в той виш, в якому вступник проходив "нульовий курс".