Відповідні дати затверджені наказом Міністерства освіти і науки України. Вступникам потрібно реєструватися на ЄВІ та ЄФВВ.

Дивіться також У МОН анонсували зміни у вступній кампанії на бакалаврат та магістратуру

Коли реєстрація на іспити?

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування триватиме протягом 23 квітня – 14 травня. Основний період запланували на ці три тижні.

Реєструватимуть абітурієнтів приймальні комісії вишів очно або дистанційно.

Якщо ви не змогли зареєструватись протягом основного періоду, можете це зробити у додатковий. Він триватиме протягом 26 – 28 травня.

Якщо реєстрація успішна – майбутній учасник іспитів обов'язково отримає екзаменаційний листок: особисто або поштою.

Цікаво! Раніше Міністерство освіти і науки України планувало змінити програми деяких предметів єдиного фахового вступного випробування для вступу в магістратуру.

Нагадаємо, що торік кількість вступників на магістратуру скоротилася майже на 30%: 97 тисячі зарахованих проти 125 тисячі у 2024. Зокрема, було на 15,5 тисячі менше вступників віком 25+.

Дивіться також Як і коли відбуватимуться вступні іспити на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру

Які зміни у вступній кампанії на магістратуру анонсували?