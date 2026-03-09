Відповідні дати затверджені наказом Міністерства освіти і науки України. Вступникам потрібно реєструватися на ЄВІ та ЄФВВ.
Дивіться також У МОН анонсували зміни у вступній кампанії на бакалаврат та магістратуру
Коли реєстрація на іспити?
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування триватиме протягом 23 квітня – 14 травня. Основний період запланували на ці три тижні.
Реєструватимуть абітурієнтів приймальні комісії вишів очно або дистанційно.
Якщо ви не змогли зареєструватись протягом основного періоду, можете це зробити у додатковий. Він триватиме протягом 26 – 28 травня.
Якщо реєстрація успішна – майбутній учасник іспитів обов'язково отримає екзаменаційний листок: особисто або поштою.
Цікаво! Раніше Міністерство освіти і науки України планувало змінити програми деяких предметів єдиного фахового вступного випробування для вступу в магістратуру.
Нагадаємо, що торік кількість вступників на магістратуру скоротилася майже на 30%: 97 тисячі зарахованих проти 125 тисячі у 2024. Зокрема, було на 15,5 тисячі менше вступників віком 25+.
Дивіться також Як і коли відбуватимуться вступні іспити на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру
Які зміни у вступній кампанії на магістратуру анонсували?
- Недавно на своїй сторінці у фейсбуці заступник очільника МОН Микола Трофименко анонсував можливі зміни при вступі в магістратуру.
- За його словами, вступ роблять простішим і зрозумілішим.
- Зокрема, скоротять строки вступу до магістратури. Результати додаткової сесії ЄВІ та ЄФВВ планують 21 серпня (раніше – 28 серпня).
- Це дає змогу синхронізувати вступні процеси до 1 вересня.
- ️Підтримують і підхід із роботи алгоритму по пріоритетах контрактних заяв на магістратурі.